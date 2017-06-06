Представлены смартфоны Samsung Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 2017

Компания Samsung официально представила смартфоны Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 образца 2017 года.

Младший в линейке Galaxy J3 (2017) оснащен 5-дюймовым TFT-дисплеем, процессором Exynos 7570 с частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 13-мегапиксельной тыльной и 5-мегапиксельной дополнительной камерами. Питается он от аккумулятора емкостью 2400 мАч.

Galaxy J5 (2017) располагает 5,2-дюймовой матрицей Super AMOLED с разрешением 1280 x 720 пикселей, процессором Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти, двумя 13-мегапиксельными камерами и аккумулятором емкостью 3000 мАч.





Galaxy J7 (2017) получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессор Exynos 7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, две 13-мегапиксельные камеры и аккумулятор на 3600 мАч.

Все новинки работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Еще они поддерживают две SIM-карты и карты-памяти microSD.

Galaxy J7 (2017) выйдет в июне по цене 339 евро, Galaxy J5 (2017) появится в июле и будет доступен за 279 евро, а Galaxy J3 (2017) можно будет купить в августе по цене 219 евро.