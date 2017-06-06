Пользователи Xbox One редко играют в обратно совместимые игры

На днях глава европейского отделения Sony Interactive Entertainment Джим Райан вызвал негодование общественности заявлением о бесполезности функции обратной совместимости. По его словам, данная функция не пользуется популярностью. Редакторы портала ArsTechnica проанализировали статистику сервиса Xbox Live и пришли к выводу, что это действительно так, сообщает InGame .

Было установлено, что пользователи Xbox One тратят на игры по обратной совместимости с Xbox 360 не более 1,5% своего игрового времени. В среднем на такие проекты приходится лишь 24 минуты, а самой популярной обратно совместимой игрой является Call of Duty: Black Ops.





Напомним, в начале июня на Xbox One заработал сервис Xbox Game Pass, который предлагает неограниченный доступ к более 100 играм для Xbox One и Xbox 360 (по обратной совместимости) за 599 рублей в месяц.