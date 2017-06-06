Видеокарты NVIDIA предпочитает 64,41% пользователей Steam

Компания Valve опубликовала апрельскую статистику по сервису цифровой дистрибуции Steam. В прошлом месяце пользователи активно эксплуатировали возможность возврата денежных средств. В среднем ежедневное количество заявок достигало 60 тысяч, в некоторые дни их было 100 тысяч. При это только 9-12% запросов не обрабатываются сразу и ждут своей очереди, а среднее ожидание времени возврата составляет от 49 до 90 минут, сообщает InGame .





Подавляющее количество компьютеров, оснащено процессорами Intel – 80,22%. На долю AMD приходится только 19,78% устройств. Количество двух- и четырехъядерных процессоров – 45% и 49% соответственно.

Встроенная графика Intel удовлетворяет потребности 15,65% игроков. Видеокартами AMD пользуются 21,53% игроков, тогда как доля поклонников NVIDIA составляет 64,41%.