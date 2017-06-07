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российский вертолет Ка-52 случайно повредил сам себя стрельбой из пушки

08.06.2017 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военный блог Центра анализа и стратегий опубликовал фотографии ударного вертолета Ка-52 (бортовой номер «48 красный»), который повредил себе фюзеляж при стрельбе из 30-мм орудия.

российский вертолет Ка-52 случайно повредил сам себя стрельбой из пушки
Фото: aviaforum.ru

Ка-52 принадлежит 39-му вертолетному полку 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО России (аэродром Джанкой, Крым). Инцидент произошел в 2016 году, но снимки опубликованы только недавно. Утверждается, что это не единичный подобный случай.

российский вертолет Ка-52 случайно повредил сам себя стрельбой из пушки
Фото: aviaforum.ru

Ка-52 — единственный боевой вертолет в мире, где члены экипажа размещаются «бок о бок», это сделано для улучшения их взаимодействия. Изогнутое боковое остекление пилотской кабины Ка-52 выдерживает попадания пуль калибра 12,7 мм, дополнительная защита обеспечивается за счет накладных боковых броневых плит.

 
 
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Военный блог Центра анализа и стратегий опубликовал фотографии ударного вертолета Ка-52 (бортовой номер «48 красный»), который повредил себе фюзеляж при стрельбе...

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