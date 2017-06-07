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Аналитики сочинили универсальный текст поп-песни

08.06.2017 14:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В «Яндекс.Музыке» проанализировали тысячу текстов популярных песен и составили свой рейтинг артистов с наиболее «банальными» треками. Об этом рассказывает TJournal.

Аналитики сочинили универсальный текст поп-песни
Фото: Reuters

В расчет бралось, насколько часто в текстах песен используются те же слова, что и в песнях других исполнителей. Топ выглядит так: SEREBRO, «Время и Стекло», Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, «Фиксики», ВИА «Гра» и Dan Balan.

Список слов, которые чаще всего встречаются в песнях, получился таким: теперь сердце только жизнь просто любовь больше день когда знаю если глаза себя тебя быть будет был быть снова надо твой тобой мой мной как так

В «Яндекс.Музыке» предположили, как бы звучала песня, составленная только из этих слов. Получилось очень похоже на все песни про любовь — самая настоящая квинтэссенция.

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В «Яндекс.Музыке» проанализировали тысячу текстов популярных песен и составили свой рейтинг артистов с наиболее «банальными» треками. Об этом рассказывает...

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