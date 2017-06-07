Инновационный смартфон Microsoft Surface Phone получит встроенный проектор и стилус Surface Pen.

Встроенный проект позволит проецировать изображение на стену или любую другую ровную горизонтальную поверхность, а специальная подставка поможет зафиксировать устройство под углом до 185 градусов. Стилус будет спрятан непосредственно в смартфон. Также гаджет порадует поддержкой режима Continuum, который позволит подключить к гаджету внешний экран и компьютерную периферию.





В качестве аппаратной основы выступит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon, обеспечивающая «идеальный баланс между энергопотреблением и производительностью». Это позволяет предположить, что вместо топового Snapdragon 835 может использоваться процессор среднего уровня Snapdragon 660. Впрочем, такое кажется маловероятным из-за позиционирования устройства.

Работать Surface Phone будет под управлением ARM-версии Windows 10, которая поддерживает обычные компьютерные программы.