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Surface Phone получит встроенный проектор и стилус

08.06.2017 11:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Инновационный смартфон Microsoft Surface Phone получит встроенный проектор и стилус Surface Pen.

Встроенный проект позволит проецировать изображение на стену или любую другую ровную горизонтальную поверхность, а специальная подставка поможет зафиксировать устройство под углом до 185 градусов. Стилус будет спрятан непосредственно в смартфон. Также гаджет порадует поддержкой режима Continuum, который позволит подключить к гаджету внешний экран и компьютерную периферию.

Surface Phone получит встроенный проектор и стилус

В качестве аппаратной основы выступит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon, обеспечивающая «идеальный баланс между энергопотреблением и производительностью». Это позволяет предположить, что вместо топового Snapdragon 835 может использоваться процессор среднего уровня Snapdragon 660. Впрочем, такое кажется маловероятным из-за позиционирования устройства.

Работать Surface Phone будет под управлением ARM-версии Windows 10, которая поддерживает обычные компьютерные программы.

 
 
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Инновационный смартфон Microsoft Surface Phone получит встроенный проектор и стилус Surface Pen. Встроенный проект...

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