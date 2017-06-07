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В Минске показали мобильный музей-подводную лодку
08.06.2017 16:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мобильный музей-лаборатория «Открытый океан» начнет работу уже в следующем месяце. Сегодня прицеп совершил свой первый выезд из ангара Минского завода гражданской авиации №407.
Музей организовали в военном изотермическом прицепе, который купили специально для этого. 12-метровый прицеп стилизовали под подводную лодку Карла Шильдера.
В мобильный музей переедут жители Центра океанографии «Открытый океан». В небольшом пространстве
Внутри будут работать четыре робота: метеоролог, энергетик, экскурсовод и океанограф. В экскурсиях будут использовать 3D-очки и акустику с имитацией звуков китов, касаток и подводных лодок.
Также в прицепе разместятся портативная станция для связи с полярниками и биологическая учебная лаборатория с микроскопами и научными приборами. Отдельный блок экспозиции посвящен сохранению ресурсов Мирового океана и создан при поддержке ПРООН.
До 30 июня площадка будет работать в режиме учебной верфи, в ней будут завершать установку экспонатов. Посетить музей можно будет 3 июля, когда он остановится рядом с горнолыжным комплексом «Солнечная долина». Стоимость входного билета составит 4 рубля.
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Мобильный музей-лаборатория «Открытый океан» начнет работу уже в следующем месяце. Сегодня прицеп совершил свой первый выезд из ангара Минского завода...
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