﻿ Xbox Scorpio поступит в продажу 13 октября по цене $399. 21.by
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Xbox Scorpio поступит в продажу 13 октября по цене $399

08.06.2017 12:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новая приставка Xbox Scorpio поступит в продажу 13 октября 2017 года. На это указывает скрытое послание компании Microsoft, сообщает InGame.

Оно, в частности, содержит код X10S101-317, в котором зашифрована дата выхода приставки. Часть X10S относится непосредственно к ее названию, тогда как цифры 101317 можно интерпретировать как 13 октября 2017 года.

Если ввести запрос X10S101-317 в поиске Google по картинкам, то можно наткнуться на старую обложку с роботом, которая содержит информацию о том, что цена будет «ниже $400».

Из всего этого следует, что приставка Xbox Scorpio поступит в продажу 13 октября по цене $399. Официальный информация будет обнародована 11 июня в рамках выставки E3 2017.

 
 
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Новая приставка Xbox Scorpio поступит в продажу 13 октября 2017 года. На это указывает скрытое послание...

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