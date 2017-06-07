Новая приставка Xbox Scorpio поступит в продажу 13 октября 2017 года. На это указывает скрытое послание компании Microsoft, сообщает InGame .

Оно, в частности, содержит код X10S101-317, в котором зашифрована дата выхода приставки. Часть X10S относится непосредственно к ее названию, тогда как цифры 101317 можно интерпретировать как 13 октября 2017 года.

Если ввести запрос X10S101-317 в поиске Google по картинкам, то можно наткнуться на старую обложку с роботом, которая содержит информацию о том, что цена будет «ниже $400».

Из всего этого следует, что приставка Xbox Scorpio поступит в продажу 13 октября по цене $399. Официальный информация будет обнародована 11 июня в рамках выставки E3 2017.