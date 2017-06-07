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Представлен смартфон Huawei Y7 Prime с аккумулятором на 4000 мАч

08.06.2017 12:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei представила недорогой смартфон Y7 Prime. Его главная особенность заключается в аккумуляторной батарее емкостью 4000 мАч.

Новинка располагает 5,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей и восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435 с графикой Adreno 505. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной расширяемой – 32 ГБ. Также аппарат оснащен 12-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной дополнительной.

Представлен смартфон Huawei Y7 Prime с аккумулятором на 4000 мАч

Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Габариты равны 153,6 x 76,4 x 8,4 мм при массе 165 граммов.

Смартфон Huawei Y7 Prime уже можно купить в Китае по цене около $240.

 
 
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Компания Huawei представила недорогой смартфон Y7 Prime. Его главная особенность заключается в...

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