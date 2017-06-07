Смартфон ASUS ZenFone AR поступит в продажу 14 июня

В январе текущего года компания ASUS представила смартфон ZenFone AR. Тогда же было сказано, что в продажу гаджет поступит во втором квартале. Теперь же компания разослала журналистам приглашения на приуроченное к запуску устройства мероприятие, которое пройдет 14 июня в Тайване.

Производитель утверждает, что ZenFone AR первый телефон с одновременной поддержкой технологий Tango и Daydream. Еще у него – 8 ГБ оперативной памяти.

Технология Tango позволяет смартфону взаимодействовать с дополненной реальностью. В частности, оценивать реальное пространство для избегания столкновения с физическими объектами.





Конфигурация устройства включает 5,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 821 с графикой Adreno 530, 6/8 ГБ оперативной памяти, 32/64/128/256 ГБ встроенной памяти, 23- и 8-мегапиксельную камеры.

Также новинка имеет сканер отпечатков пальцев, слот для карточек microSD, модуль NFC и порт USB Type-C. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 3.0, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Цена смартфона ASUS ZenFone AR пока не объявлена.