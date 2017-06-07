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Galaxy Note 8 дебютирует в августе

08.06.2017 12:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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После фиаско Galaxy Note 7 компания Samsung пообещала, что больше не будет спешить с выпуском своих новых смартфонов. Однако издание The Korea Herald утверждает, что Galaxy Note 8 может выйти уже в августе, тогда как ранее гаджет ожидался в сентябре.

Galaxy Note 8 является самым важным смартфоном для компании. Он получит «безграничный» экран со встроенным в него сканером отпечатков пальцев, двойную камеру с трехкратным оптическим зумом и стилус. Диагональ дисплея составит 6,3 или 6,4 дюйма. В качестве процессора выступит Qualcomm Snapdragon 835, а объем оперативной памяти составит 6 ГБ. Емкость аккумулятора неизвестна.

Galaxy Note 8 дебютирует в августе

Стоимость Galaxy Note 8 может составлять $1000. Конкурировать гаджет будет со смартфонов iPhone 8, которому приписывают схожие характеристики.

 
 
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После фиаско Galaxy Note 7 компания Samsung пообещала, что больше не будет спешить с выпуском своих новых...

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