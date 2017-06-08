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В Китае запустили трамвай, который ездит по "виртуальным" рельсам

08.06.2017 20:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Уникальный трамвай, которому не нужны направляющие, создали в городском округе Чжучжоу, расположенном в центральной провинции Китая Хунань, сообщил телеканал CGTN.

Поезд, длина которого составляет 32 метра, а высота — 3,4 метра, может перевозить 307 пассажиров. Максимальная скорость состава не превысит отметку в 70 километров в час. Китайский телеканал опубликовал видео с испытаний гибрида трамвая, поезда и беспилотника. Транспортное средство двигается по "виртуальным рельсам".

Вместо привычных путей трамвай едет по белым пунктирным линиям испытательного полигона. Его контролируют сотни датчиков. В поезде используются резиновые шины, как в автобусе.

Литий-титанатная батарея трамвая позволяет ему проезжать 25 километров после 10 минут зарядки.

 
Теги: Минск
 
 
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Поезд способен проехать 25 километров после десятиминутной зарядки, а разогнаться может до 70 километров в час.

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