МИНСК, 8 июн — Sputnik. Уникальный трамвай, которому не нужны направляющие, создали в городском округе Чжучжоу, расположенном в центральной провинции Китая Хунань, сообщил телеканал CGTN .

Поезд, длина которого составляет 32 метра, а высота — 3,4 метра, может перевозить 307 пассажиров. Максимальная скорость состава не превысит отметку в 70 километров в час. Китайский телеканал опубликовал видео с испытаний гибрида трамвая, поезда и беспилотника. Транспортное средство двигается по "виртуальным рельсам".

Вместо привычных путей трамвай едет по белым пунктирным линиям испытательного полигона. Его контролируют сотни датчиков. В поезде используются резиновые шины, как в автобусе.

Литий-титанатная батарея трамвая позволяет ему проезжать 25 километров после 10 минут зарядки.