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В Китае запустили трамвай, который ездит по "виртуальным" рельсам
08.06.2017 20:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Уникальный трамвай, которому не нужны направляющие, создали в городском округе Чжучжоу, расположенном в центральной провинции Китая Хунань, сообщил
Поезд, длина которого составляет 32 метра, а высота — 3,4 метра, может перевозить 307 пассажиров. Максимальная скорость состава не превысит отметку в 70 километров в час. Китайский телеканал опубликовал видео с испытаний гибрида трамвая, поезда и беспилотника. Транспортное средство двигается по "виртуальным рельсам".
Вместо привычных путей трамвай едет по белым пунктирным линиям испытательного полигона. Его контролируют сотни датчиков. В поезде используются резиновые шины, как в автобусе.
Литий-титанатная батарея трамвая позволяет ему проезжать 25 километров после 10 минут зарядки.
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Поезд способен проехать 25 километров после десятиминутной зарядки, а разогнаться может до 70 километров в час.
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