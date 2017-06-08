|
Картинка дня: в России взорвали вышку высотой со 100-этажный дом
09.06.2017 10:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Костромской области снесли недостроенную заброшенную телевышку А-330, высота которой составляла почти 350 метров. Об этом сообщает издание
Для подрыва применили заряд с кумулятивным эффектом, который усиливает действие взрыва путем его концентрации в заданном направлении. Заряды заложили в основании и под одной из фиксирующих растяжек вышки.
Мощность каждого из зарядов составляла от трехсот до четырехсот граммов в тротиловом эквиваленте. После взрыва мачта телевышки упала в специально подготовленную для этого просеку. На время подрыва территорию телевышки оцепили в целях безопасности.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Телевышку А-330 построили в 1992 году, однако проект заморозили из-за остановки финансирования. Заброшенная вышка была местной достопримечательностью для туристов и спортсменов-экстремалов. Хотя конструкции не грозило падение, несколько раз на ней происходили трагические случаи с участием парашютистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Костромской области снесли недостроенную заброшенную телевышку А-330, высота которой составляла почти 350 метров. Об этом сообщает издание LifeKostroma.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии