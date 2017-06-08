Картинка дня: в России взорвали вышку высотой со 100-этажный дом

В Костромской области снесли недостроенную заброшенную телевышку А-330, высота которой составляла почти 350 метров. Об этом сообщает издание LifeKostroma .



Изображение: Sergey Smirnov / youtube.com

Для подрыва применили заряд с кумулятивным эффектом, который усиливает действие взрыва путем его концентрации в заданном направлении. Заряды заложили в основании и под одной из фиксирующих растяжек вышки.

Мощность каждого из зарядов составляла от трехсот до четырехсот граммов в тротиловом эквиваленте. После взрыва мачта телевышки упала в специально подготовленную для этого просеку. На время подрыва территорию телевышки оцепили в целях безопасности.

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Фото: Seva Pinchuk / lifekostroma.ru

Телевышку А-330 построили в 1992 году, однако проект заморозили из-за остановки финансирования. Заброшенная вышка была местной достопримечательностью для туристов и спортсменов-экстремалов. Хотя конструкции не грозило падение, несколько раз на ней происходили трагические случаи с участием парашютистов.