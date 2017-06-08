|
В Крыму подорвали огромную морскую мину
09.06.2017 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Севастополе подорвали самую крупную из когда-либо найденных в Крыму морских мин. Во время транспортировки боеприпаса весом 986 кг были закрыты пляжи, приостановлено судоходство, а местные школьники из-за этого даже опоздали на ЕГЭ,
Немецкую авиационную донную неконтактную мину типа «Luftwaffe Mine B» водолазы обнаружили в 320 м от берега на глубине 17 м. Эти мины опасны тем, что их снабжали специальным механизмом неизвлекаемости, который подрывал мину при попытке достать ее из воды.
Заряд мины — 700 кг взрывчатки. Сам боеприпас снабжался двумя видами взрывателей: неконтактным магнитным взрывателем, реагировавшим на изменение магнитного поля, либо акустическим, срабатывающим на шум винтов проходящих поблизости кораблей.
Учитывая большую опасность мины, был перекрыт рейд Севастопольской бухты, а для организации наземной доставки жителей Северной стороны в центр запустили дополнительно 90 автобусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Севастополе подорвали самую крупную из когда-либо найденных в Крыму морских мин. Во время транспортировки боеприпаса весом 986 кг были закрыты пляжи,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии