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В Крыму подорвали огромную морскую мину

09.06.2017 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Севастополе подорвали самую крупную из когда-либо найденных в Крыму морских мин. Во время транспортировки боеприпаса весом 986 кг были закрыты пляжи, приостановлено судоходство, а местные школьники из-за этого даже опоздали на ЕГЭ, пишет Defence.ru.

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Немецкую авиационную донную неконтактную мину типа «Luftwaffe Mine B» водолазы обнаружили в 320 м от берега на глубине 17 м. Эти мины опасны тем, что их снабжали специальным механизмом неизвлекаемости, который подрывал мину при попытке достать ее из воды.

Заряд мины — 700 кг взрывчатки. Сам боеприпас снабжался двумя видами взрывателей: неконтактным магнитным взрывателем, реагировавшим на изменение магнитного поля, либо акустическим, срабатывающим на шум винтов проходящих поблизости кораблей.

Учитывая большую опасность мины, был перекрыт рейд Севастопольской бухты, а для организации наземной доставки жителей Северной стороны в центр запустили дополнительно 90 автобусов.

 
 
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В Севастополе подорвали самую крупную из когда-либо найденных в Крыму морских мин. Во время транспортировки боеприпаса весом 986 кг были закрыты пляжи,...

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