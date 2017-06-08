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В Ираке захватили секретный "танк" ИГИЛ
09.06.2017 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сети
Такой секретный «танк» невозможно с воздуха идентифицировать как боевую машину. Поэтому он может скрытно передвигаться при полном господстве в воздухе авиации коалиции.
На Т-55 устанавливалась 100-миллиметровая нарезная пушка Д-10Т2С. Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м составляет 1080 м (наибольшая прицельная дальность — 6900 м), максимальная дальность стрельбы (с помощью бокового уровня) — 14 600 м.
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