В Сети появились фотографии необычной боевой машины, захваченной иракскими военными у террористов ИГИЛ. С виду обыкновенный грузовик с прицепом был на самом деле превращен в танк — внутри террористы установили башню от Т-55.



Фото:raug12.livejournal.com



Фото:raug12.livejournal.com

Такой секретный «танк» невозможно с воздуха идентифицировать как боевую машину. Поэтому он может скрытно передвигаться при полном господстве в воздухе авиации коалиции.



Фото:raug12.livejournal.com



Фото:raug12.livejournal.com

На Т-55 устанавливалась 100-миллиметровая нарезная пушка Д-10Т2С. Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м составляет 1080 м (наибольшая прицельная дальность — 6900 м), максимальная дальность стрельбы (с помощью бокового уровня) — 14 600 м.