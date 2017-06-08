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В Ираке захватили секретный "танк" ИГИЛ

09.06.2017 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Сети появились фотографии необычной боевой машины, захваченной иракскими военными у террористов ИГИЛ. С виду обыкновенный грузовик с прицепом был на самом деле превращен в танк — внутри террористы установили башню от Т-55.

В Ираке захватили секретный "танк" ИГИЛ
Фото:raug12.livejournal.com
В Ираке захватили секретный "танк" ИГИЛ
Фото:raug12.livejournal.com

Такой секретный «танк» невозможно с воздуха идентифицировать как боевую машину. Поэтому он может скрытно передвигаться при полном господстве в воздухе авиации коалиции.

В Ираке захватили секретный "танк" ИГИЛ
Фото:raug12.livejournal.com
В Ираке захватили секретный "танк" ИГИЛ
Фото:raug12.livejournal.com

На Т-55 устанавливалась 100-миллиметровая нарезная пушка Д-10Т2С. Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м составляет 1080 м (наибольшая прицельная дальность — 6900 м), максимальная дальность стрельбы (с помощью бокового уровня) — 14 600 м.

 
 
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В Сети появились фотографии необычной боевой машины, захваченной иракскими военными у террористов ИГИЛ. С виду обыкновенный грузовик с прицепом был на самом...

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