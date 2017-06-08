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Белорусы чаще всего используют Viber поздно вечером
09.06.2017 13:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Белорусская аудитория популярного мессенджера Viber выросла в первом квартале текущего года на 10% по сравнению с таким же отчетным периодом за прошлый год.
Согласно статистике, которую предоставили Sputnik в пресс-службе Viber, большая часть пользователей мессенджера сосредоточена в Минске — в столице 59% от общего числа "юзеров". Второе и третье места занимают Витебск и Могилев — там к сервису обмена сообщениями подключаются 9 и 7 процентов пользователей соответственно.
"Пик активности в приложении в Беларуси приходится на 20:00-22:59 по Минскому времени. Большинство белорусских пользователей Viber предпочитают Android — 84%, еще 12% заходят в Viber с iOS", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что только 8% пользователей из Беларуси пользуются мессенджером со стационарных компьютеров. При этом один "юзер" может заходить в свой аккаунт с нескольких устройств, к примеру, с iOS- или Android-устройства и стационарного компьютера.
Viber — часть японской компании Rakuten Group. Что примечательно, один из центров разработки мессенджера находится в Минске.
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Пиковые нагрузки приходятся на часы от 20:00 до 22:59, большая часть пользователей заходит через Android-приложение.
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