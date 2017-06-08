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Galaxy Note 8 может быть без дактилоскопа в экране

09.06.2017 10:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 может выйти без интегрирована в экран сканера отпечатков пальцев. Об этом сообщают корейские СМИ со ссылкой на представителя компании.

По его словам, Samsung пыталась встроить дактилоскоп в экран, но столкнулась с техническими трудностями и проблемами безопасности, в связи с чем реализации задумки была прекращена. Также отмечается, что с аналогичными сложностями столкнулась компания Apple.

Galaxy Note 8 может быть без дактилоскопа в экране

Первым смартфоном с дактилоскопом в экране должен был стать Galaxy S8, но подрядчик не успел сделать технологию к выходу устройства. Поэтому опубликованное корейскими СМИ заявление может являться «уткой».

Galaxy Note 8 приписывают «безграничный» экран, встроенный стилус и двойную камеру. Официальный анонс устройства состоится в августе или сентябре.

 
 
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 может выйти без интегрирована в экран сканера отпечатков...

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