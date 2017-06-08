Apple сняла с продажи 13-дюймовый MacBook Pro образца 2015 года

Компания Apple начинает постепенно избавляться от дешевых устройств в своем ассортименте. Сегодня с продажи был снят 13-дюймовый MacBook Pro образца 2015 года, который являлся самым доступным ноутбуком компании в линейке. Его больше нельзя купить в официальном интернет-магазине Apple, но все еще можно найти в рознице.

Теперь ассортимент MacBook Pro представлен только моделями 2016 и 2017 годов. Самый дешевый ноутбук стоит $1300.





В будущем Apple может избавиться от линейки MacBook Air, которая не обновлялась с 2015 года. Сегодня цены на некогда самые легкие и тонкие компьютеры компании начинаются от $1000.

Спрос на компьютеры Apple постепенно снижается. В последнем квартале компания продала всего 5,3 миллиона устройств. Чтобы нивелировать снижение выручки компания постепенно увеличивает стоимость своих компьютеров или запускает более дорогие модели.