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Стартовало массовое производство iPhone 8

09.06.2017 11:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple приступила к массовому производство смартфонов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Об этом сообщил известный латвийский дизайнер Бенджамин Гескин.

По его словам, iPhone 8 будет располагаться ровно посередине между 4,7-дюймовым iPhone 7 Plus и 5,5-дюймовым iPhone 7 Plus. Также приводятся габариты устройства: 143,4 х 70,77 х 7,51 мм. Однако благодаря минимальным верхней и нижней кромкам экран у юбилейного смартфона будет больше, чем у старшей модели – устройству достанется 5,8-дюймовая OLED-матрица.

Стартовало массовое производство iPhone 8

Еще одним новшеством iPhone 8 станет интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, а основная камера будет представлена двумя вертикально расположенными объективами.

Анонс новых смартфонов Apple состоится в сентябре. Стоимость iPhone 8 составит минимум $840.

 
 
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Apple приступила к массовому производство смартфонов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Об этом сообщил известный...

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