SoftBank купила компанию Boston Dynamics

Японская телекоммуникационная и медиакорпорация SoftBank Group купила компанию Boston Dynamics, которая ранее принадлежала американской Google. Стоимость сделки не уточняется.

Boston Dynamics известна своими дву- и четвероногими роботами, которые изначально создавались по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) для военных целей.

Роботы Boston Dynamics способны сохранять равновесие в непредсказуемых ситуациях. В рамках своих тестов сотрудники компании часто пинают их, что вызывает недовольство блогеров, которые обвиняют компанию с в жестоком обращении с роботами.

В марте 2016 года Google решила продать Boston Dynamics из-за сомнений, что сможет выпустить коммерчески успешный продукт в ближайшие несколько лет.

В прошлом году SoftBank Group купила за $32 миллиарда британскую компанию ARM, которая создает вычислительные и графические ядра для смартфонов и планшетов.