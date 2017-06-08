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SoftBank купила компанию Boston Dynamics

09.06.2017 10:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Японская телекоммуникационная и медиакорпорация SoftBank Group купила компанию Boston Dynamics, которая ранее принадлежала американской Google. Стоимость сделки не уточняется.

Boston Dynamics известна своими дву- и четвероногими роботами, которые изначально создавались по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) для военных целей.

Роботы Boston Dynamics способны сохранять равновесие в непредсказуемых ситуациях. В рамках своих тестов сотрудники компании часто пинают их, что вызывает недовольство блогеров, которые обвиняют компанию с в жестоком обращении с роботами.

В марте 2016 года Google решила продать Boston Dynamics из-за сомнений, что сможет выпустить коммерчески успешный продукт в ближайшие несколько лет.

В прошлом году SoftBank Group купила за $32 миллиарда британскую компанию ARM, которая создает вычислительные и графические ядра для смартфонов и планшетов.

 
 
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Японская телекоммуникационная и медиакорпорация SoftBank Group купила компанию Boston Dynamics, которая ранее...

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