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velcom предлагает денежные лимиты на оплату услуг ЖКХ и госпошлин

09.06.2017 12:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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velcom предлагает денежные лимиты на оплату услуг ЖКХ и госпошлин

Мобильный оператор velcom запустил финансовую услугу «v-кошелек», которая позволяет получить до 100 рублей на оплату товаров и услуг с помощью смартфона.

Получить денежный лимит можно через приложение v-banking. Деньги можно использовать для оплаты почти всех услуг через ЕРИП – от коммунальных платежей до госпошлины за обмен паспорта. Средства также можно тратить на приобретение товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве.

Полученным денежным лимитом можно пользоваться до 20 числа следующего месяца, после этого его необходимо погасить по принципу оплаты за услуги мобильной связи. В зависимости от дня, когда денежный лимит был использован, срок рассрочки варьируется от 21 до 50 дней. Деньги на оплату услуг можно взять без процентов. Существует лишь абонентская плата за «v-кошелек», которая составляет 3 рубля в месяц. При этом первый месяц абонплата отсутствует.

В настоящее время «v-кошелек» доступен только абонентам velcom, являющимся физическими лицами, вне зависимости от того, услугами какого банка они пользуются и пользуются ли вообще. Чтобы воспользоваться денежным лимитом, не нужно предоставлять паспортные данные, кредитные истории, справки о доходах и заполнять какие-либо анкеты. Достаточно скачать новую версию приложения v-banking на смартфон под управлением iOS. Для пользователей устройств с ОС Android сервис станет доступен чуть позднее.

Кроме запуска новой услуги «v-кошелек» приложение v-banking претерпело и другие изменения. В частности, сменился интерфейс: пользоваться виртуальным «кошельком» стало удобнее, а дизайн можно «настроить» под свой собственный вкус. Кроме того, теперь при оплате любых услуг, хотя бы одна из которых принадлежит velcom, на сумму свыше 10 рублей абонент в качестве бонуса получает 250 МБ интернет-трафика.

Напомним, мобильное приложение v-banking позволяет использовать смартфон не только для оплаты услуг, но и для денежных переводов. Работает оно с карточками всех белорусских банков. С его помощью можно по ключевым словам искать услуги в ЕРИП и совершать платежи без комиссии. Также можно переводить деньги с одной банковской карты на другую по номеру телефона. Для доступа к сервису используется 4-значный пароль, который можно выбрать самостоятельно.

 
 
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