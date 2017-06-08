Хакеры украли материалы по Cyberpunk 2077

Польская компания CD Projekt Red сообщила, что некоторые материалы по ролевой игре Cyberpunk 2077 были украдены неизвестными хакерами. Злоумышленники грозятся выложить их в Сеть, если компания не заплатит выкуп, сообщает InGame.

Представители CD Projekt Red уже связалась с правоохранительными органами и заявили, что компания не собирается выполнять требования хакеров. Также отмечается, что украденные материалы являются устаревшими и не позволяют получить представление о нынешнем видении игры.





Ранее CD Projekt RED подтвердила, что разработка Cyberpunk 2077 идет полным ходом. Над проектом уже работает боле 300 человек, среди которых все ключевые сотрудники компании.

Разработчики называют свое детище истинной ролевой игрой со всеми ее особенностями. Cyberpunk 2077 создается на движке RedEngine 4 (The Witcher 3 вышел на третьей версии), который порадует высокой кинематографичностью. Сюжетные подробности держатся в секрете.