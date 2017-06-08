Загадка на выходные: пройдете ли вы собеседование в Microsoft?

По пятницам 42.TUT.BY и ЛогикЛайк публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: разберетесь ли вы в маршруте верного пса? Одну из вариаций этой головоломки использовали при приеме на работу в Microsoft.





Юра и Алиса вышли из разных дачных поселков и пошли по одной и той же дороге в одном направлении. Алиса изначально находилась на 8 км впереди и шла со скоростью 4 км/ч. Юра догонял ее и шел со скоростью 6 км/ч.

Юра взял с собой собаку, которая сразу же побежала к Алисе. Собака догнала девочку, развернулась, вернулась к Юре и опять побежала к Алисе. Так собака бегала между ребятами до тех пор, пока дети не встретились.

Определите, какой путь преодолел верный пес, если скорость его была 15 км/ч.

Будем считать, что скорости постоянны, а временем на разворот можно пренебречь.

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 12 июня.

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