Пчелы-убийцы: как неудачный эксперимент привел к смерти сотен человек

Скромная попытка увеличить производство меда в 1950-х годах закончилась появлением тысяч гибридов, которые случайно выбрались на свободу и привели к человеческим жертвам. Историю, похожую на сюжет фильма, рассказывает издание IFLScience .



Взрослая африканизированная пчела (Apis mellifera scutellata). Изображение: Jeffrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and Consumer Services

Эффективный гибрид

Все началось в 1956 году в лаборатории рядом с городом Риу-Клару в Бразилии. Бразильского биолога Уорика Керра местные власти попросили создать новый вид пчелы, которая могла бы производить больше меда.

На тот момент мед в Бразилии получали от европейских видов медоносной пчелы (Apis mellifera). Их завезли из Европы, однако эти виды оказались непродуктивными в жарком климате.

«Не имея большого опыта в животноводстве, доктор Керр решил, что если сможет добавить европейским медоносным пчелам некоторые признаки африканских пчел, результатом станет гибрид, который будет лучше собирать мед в условиях тропиков», — рассказал Эрик Муссен, специалист по пчелам из Калифорнийского университета в Дейвисе.

Керр и его команда, скрещивая африканские и европейские виды, создали гибрид — африканизированную пчелу (Apis mellifera scutellata). Изначально казалось, что эксперимент удался: гибриды намного лучше выполняли свою работу. Однако у них обнаружился один большой недостаток — они переняли у пчел из Африки агрессивную манеру защищать свои ульи.

Случайный побег

Потом при загадочных обстоятельствах насекомые попали на свободу.

«Самая известная и история „выпуска“ на волю рассказывала о пчеловоде-посетителе лаборатории, которому не понравилось, что матки пчелиных колоний были отгорожены специальными разделительными решетками, и он их убрал». — рассказывает Муссен.

В результате в дикую природу попало около 20 колоний. Керр наделся, что в незнакомом окружении пчелы быстро погибнут. Он ошибся: скрещиваясь с трутнями обычных пчел, гибриды начали давать плодовитое потомство.



Слева — африканизированная пчела, справа — европейская медоносная. Изображение: Scott Bauer, USDA

Новый вид расселился по Южной Америке и вскоре направился в северную часть континента. К середине 1980-х годов гибриды начали селиться в Мексике и США. Сейчас их можно найти во многих южных штатах, включая Калифорнию, Техас, Аризону, Неваду, Нью-Мексико и Флориду.

Смертельные укусы

За 60 лет африканизированные пчелы стали причиной смерти не менее 400 человек (по другим данным — тысячи ), а также сотен диких и домашних животных. В мае этого года от укусов африканизированных пчел погибла 60-летняя жительница Бразилии.

«Укус африканизированной пчелы не хуже, чем укус пчелы европейской. При отсутствии аллергической реакции смертельная доза для человека — около 1000 укусов, — объяснил профессор Фрэнсис Ратниекс, эксперт по пчелам и животным из Университета Сассекса. — Африканизированные пчелы более опасны потому, что они с большей вероятностью бросаются защищать свой улей все вместе. Численность колонии может превышать 10 000 особей, поэтому их нападение может быть смертельным».

Насекомые нападают на любого, кто появляется в радиусе 5 метров от улья и преследуют своих жертв на протяжении полукилометра, а иногда и более.



Изображение: Evan Bench / flickr.com

Любопытно, что эти гибриды получили название «пчелы-убийцы», но не из-за опасности для человека. Изначально по-португальски этих пчел назвали «ассасинами» потому, что их шмели внедрялись в ульи европейских пчел, убивали их матку и заменяли ее своей. Слово «ассасин» немного изменилось в ходе перевода, поэтому новый вид получил прозвище, напоминающее название второсортного блокбастера.

Сейчас «пчелы-убийцы» регулярно появляются в новостных заголовках изданий в Южной и Северной Америке. Автор IFLScience призывает помнить необычную историю возникновения этого вида. «Как и большинство трагических персонажей-монстров, они не несут ответственности за собственное появление», — отмечает он.