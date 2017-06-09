В США на базе ВВС приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов с состоянием здоровья летчиков

Полеты истребителей пятого поколения F-35, дислоцированных на базе ВВС США Люк в штате Аризона, приостановлены до 12 июня из-за серии инцидентов. Об этом в пятницу сообщило ее командование. По его данным, они обусловлены состоянием здоровья летчиков, у которых наблюдались симптомы, схожие с кислородной недостаточностью.



Фото: theaviationist.com

Со 2 мая «пятеро летчиков F-35 Lightning II во время полета доложили об инцидентах физиологического свойства», которые вынудили их перейти на резервную систему кислородного питания. Как уточнило командование военного объекта, «во всех случаях резервная система кислородного питания сработала как нужно, пилоты корректно выполнили необходимые действия и благополучно приземлились».

«Мы отменили полеты F-35, чтобы синхронизировать операции и техническое обслуживание с целью обеспечить безопасность действий в воздухе. ВВС воспринимают эти случаи физиологического характера серьезно, мы сосредоточены на охране здоровья и обеспечении безопасности наших летчиков», — уточнил командир 56-й эскадрильи ВВС США на базе Люк генерал Брук Леонард. Он пообещал принять все меры для оперативного установления причины инцидентов.

Леонард уточнил, что командование рассчитывает возобновить полеты F-35 12 июня. Запрет касается только истребителей, дислоцированных на базе Люк в Аризоне.

Как сообщил телеканал Fox News , в апреле более 100 авиаинструкторов ВМС США отказались выполнять полеты, так как опасались за свое здоровье ввиду проблемы с системой кислородного питания в учебно-тренировочных самолетах T-45. Инструкторы жаловались на симптомы гистотоксической (тканевой) гипоксии, которая представляет собой кислородное голодание клеток человеческого организма и может быть вызвана как острым отравлением, так и на первый взгляд незначительным фактором. Вследствие этого снижается способность клеток усваивать кислород. Одним из симптомов такого состояния является временная потеря способности ориентироваться в пространстве, что может поставить под угрозу жизнь летчика.

F-35 — многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии «стелс» и способная нести ядерные боеголовки. Вместе с США в ее создании принимали участие Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета Израилем и Японией.