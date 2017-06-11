Беспилотные корабли появятся у берегов Японии к 2025 году

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Над проектом разработки нового поколения грузовых кораблей работает компания Nippon Yusen, сообщает агентство ВВС .

Предполагается, что новые корабли смогут обходиться без команды моряков — самостоятельно прокладывать кратчайший, самый безопасный и наименее энергозатратный курс в автономном режиме и отслеживать бесперебойную работу всех систем.

Планируется, что управлять судами будет искусственный интеллект. Уже к 2025 году планируется выпустить более 200 кораблей нового поколения.

Расходы на осуществление проекта составят несколько сотен миллионов долларов. По задумке разработчиков, искусственный интеллект, управляющий кораблем, будет предсказывать поломки и сведет риск столкновения с другими судами до минимума.

Основные функции кораблей будут автоматизированы, но у такого судна все-таки останется капитан: он будет с суши следить за работой корабля и брать на себя управление в критической ситуации.