Назад в 90-е: как появились МКС, Wi-Fi и самый первый смартфон

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В проекте « 100 лет инноваций » 42.TUT.BY знакомит вас с важнейшими научно-техническими прорывами человечества последних десятилетий. В новой части мы рассказываем о главных изобретениях 1990-х годов: вспоминаем, как появился Wi-Fi, первые модели смартфонов и как разрабатывали международную космическую станцию.

Как появился Wi-Fi

История создания одного из самых популярных стандартов беспроводной передачи данных — Wi-Fi — берет начало в 1985 году, когда Федеральное агентство по связи США одобрило использование определенных радиочастот без лицензии.



Нью-Йорк, Таймс-сквер в середине 1980-х. Фото: weebly.com

Подобное решение поддержали другие страны и вскоре многие компании по всему миру начали вести работу над созданием собственных коммерческих беспроводных сетей.

Первыми успеха добились специалисты из NCR Corporation, которые совместно с инженерами компании AT&T разработали первую подобную сеть в 1991 году. Она называлась WaveLAN и изначально предназначалась для оптимизации работы кассовых систем. Скорость передачи данных в ней по современным меркам находилась на достаточно низком уровне, около 1−2 мегабит в секунду.





Вскоре на рынок начали выходить другие производители с собственными технологиями беспроводных сетей, которых объединяла одна общая проблема — они были практически несовместимы между собой из-за отсутствия единого стандарта связи.

Лишь в 1997 году специалисты Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) разработали стандарт 802.11, чьи дальнейшие модификации стали общепринятым международным стандартом беспроводной передачи данных.

В 1999 году группа из нескольких крупных ИТ-компаний (в число которых вошли Nokia, Cisco, Symbol Technologies, 3Com и другие) основала некоммерческую организацию Wi-Fi Alliance и зарегистрировала технологию под брендом Wi-Fi, основанную на стандарте 802.11. Основной целью организации стало развитие и дальнейшее совершенствование этой технологии.





По одной из версий, название произошло от фразы «The Standard for Wireless Fidelity» (стандарт беспроводной точности), которую со временем урезали сначала до Wireless Fidelity, а потом и до Wi-Fi. Так оно было созвучно с уже хорошо известным в то время термином «Hi-Fi», обозначающим высокое качество звука.

В 2005 году термин «Wi-Fi» внесли в американский Словарь Уэбстера и Оксфордский академический словарь.

Практически сразу после своего создания, Wi-Fi Alliance представила прототипы двух новых редакций основного стандарта — 802.11а и 802.11b. Первый работал на больших скоростях (до 54 мегабит в секунду), но в более закрытых частотах. Второй — в пределах 11 мегабит, но на общепринятой частоте в 2,4 ГГц. Последняя версия оказался более популярной и быстро завоевала значительную долю рынка.

В дальнейшем к Wi-Fi Alliance присоединялись новые компании (сегодня их насчитывается порядка 320), которые работают над созданием следующих версий стандарта IEEE 802.11.



Изображение: 2.bp.blogspot.com

Сегодня самым технически совершенным считается стандарт 802.11ac, который обеспечивает передачу на скоростях вплоть до 1,3 гигабит в секунду. Также ведется разработка стандарта нового поколения — 802.11ad, пропускная способность которого должна составить около 7 гигабит в секунду.

Новые версии стандарта также увеличивают зону охвата Wi-Fi-сигнала и способствуют уменьшению потребления энергии на устройствах, которые его используют.

Первый в мире смартфон

Идея объединения сотовых телефонов с коммуникаторами (маленькими карманными компьютерами) появилась практически сразу после изобретения первых моделей мобильников в конце 80-х годов XX века. Первым подобным устройством стал IBM Simon, который специалисты IBM создали в сотрудничестве с компанией Bellsouth.



Коммерческий образец IBM Simon. Фото: pinimg.com

Тестовый образец гаджета продемонстрировали в 1992 году, в свободную продажу он поступил в 1994-м. Одной из главных «фишек» девайса стал сенсорный экран, который управлялся с помощью стилуса — физической клавиатуры в аппарате не было. Кроме того, с устройства можно было отправлять факс, а также хранить заметки и работать с электронной почтой.

Сам аппарат получился достаточно громоздким и тяжелым (порядка 0,5 кг), из-за чего широкого распространения не получил. К сдерживающим факторам также можно отнести достаточно высокую цену устройства на уровне 899 долларов США (это несколько тысяч долларов сегодня, с учетом инфляции).

В 1996 году в продажу вышел Nokia 9000 Communicator, который также принято считать одним из первых в мире «умных» мобильных телефонов.





Гаджет оснащался двумя монохромными дисплеями, большой физической QWERTY-клавиатурой, а также 8 МБ собственной памяти и процессором Intel 386, работающим на частоте в 24 МГц. Аппарат пользовался повышенным спросом, и со временем вся линейка устройств Nokia серии 9XXX несколько раз полностью обновилась.

Первым сотовым телефоном, для продвижения которого в рекламном ролике применили термин «смартфон» стал Ericsson R380. В декабре 1999 года журнал Popular Science назвал его одним из самых значимых достижений в науке и технике. Сам гаджет оснащался большим (на тот момент) 3,7-дюймовым дисплеем и работал на операционной системе Symbian.

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К плюсам устройства стоило отнести относительно небольшие габариты и вес, что делало его схожим с привычными пользователям «классическими» сотовыми телефонами без смарт-функций. К минусам — невозможность устанавливать сторонние приложения. Впрочем, этой прерогативой в то время практически никто из его конкурентов также не обладал. В продажу аппарат вышел в 2000 году по цене в 700 долларов США.

В течении следующих нескольких лет на рынке появилось множество новых моделей «умных» телефонов. Они работали на различных операционных системах с разными системами управления, а также внешне и конструктивно достаточно сильно различались между собой. Ситуация изменилась в 2007 году, когда Стив Джобс презентовал первую модель iPhone.

С тех пор почти все производители занялись выпуском смартфонов с сенсорными дисплеями, управлять которыми нужно при помощи простых прикосновений. Эта тенденция сохраняется и по сей день.

Как создавали международную космическую станцию

В 1986 году на орбиту вышла советская станция долговременного пользования «Мир». Она имела модульную архитектуру — каждая секция доставлялась на орбиту по отдельности, и уже там шла их финальная сборка в единое целое.

По задумке правительства СССР, работы по созданию станции должны были завершиться в 1990 году, а через пять лет ей на смену планировалось вывести «Мир-2».



Станция «Мир». Фото: wikimedia.org

Но с распадом СССР финансирование проекта существенно сократилось, и планы по созданию «Мира-2» так и не осуществились. Денег не хватало даже на поддержание работоспособности первой станции.

В связи с этим в сентябре 1993 года США и Россия подписали договор о сотрудничестве в космосе, который предусматривал создание совместной космической станции на базе первого «Мира». С того момента за ней закрепилось название «Международной космической станции», хотя параллельно использовалось и неофициальное — космическая станция «Альфа».

В США многие политики выступали за отказ от строительства подобной орбитальной станции. В июне 1993-го года в Конгрессе даже обсуждалось возможность отмены всего проекта по ее созданию. Это предложение не было принято с перевесом всего в один голос: 215 голосов за отказ, 216 — за строительство станции.



МКС. Фото: wikimedia.org

В 1996 году была утверждена конфигурация станции, которая должна была состоять из двух сегментов — российского и американского (он был разработан при участии Канады, Японии и некоторых стран Европы).

Первый модуль будущей МКС «Заря» вывели на орбиту в ноябре 1998 года, в декабре к нему пристыковался американский «Юнити», а третья по счету секция «Звезда» была введена в строй в 2000 году. В дальнейшем к МКС присоединились еще несколько модулей.

Важно, что «Звезда» на этапе развертывания станции стала основным блоком для работы и жизни экипажа. Так в ноябре 2000-го года на МКС прибыла первая длительная экспедиция, в которую вошли астронавты Уильям Шеперд (William Shepherd), Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев. С того времени станция считается постоянно обитаемой.



Слева направо: Сергей Крикалев, Уильям Шеперд и Юрий Гидзенко. Фото: inforeactor.ru

Сегодня МКС используется в качестве первого аванпоста человечества в космосе, на базе которого ученые и астронавты проводят разнообразные научные исследования.

По оценкам ЕКА (европейского космического агентства) общая сумма затрат на разработку и создание МКС в период с конца 1980-х годов по 2010 год составила порядка 157 миллиардов долларов США. Не считая повторных посещений, к 2017 году на борту побывало 224 космонавта и проработало 50 долговременных экспедиций, в составе которых побывали представители 18 стран мира.

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