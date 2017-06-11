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Представлен новый Wolfenstein 2 и VR-версии DOOM и Fallout 4
12.06.2017 09:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Почти все анонсы Bethesda на E3 были известны заранее, хотя компания все же смогла удивить трейлерами некоторых свих игр. К тому же это единственная на Е3 студия, игры которой выйдут уже этой осенью, а не когда-нибудь в 2018 году.
Сначала о самом скучном. Осенью появятся VR-версии DOOM и Fallout 4. DOOM VFR — это ответвление от основной игры, где можно немного пострелять в монстров, постоянно телепортируясь по уровню. Fallout 4 VR предлагает пройти оригинальную игру от начала и до конца.
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Почти все анонсы Bethesda на E3 были известны заранее, хотя компания все же смогла удивить трейлерами некоторых свих игр. К тому же это единственная на Е3 студия, игры...
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