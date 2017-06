Представлен новый Wolfenstein 2 и VR-версии DOOM и Fallout 4

Почти все анонсы Bethesda на E3 были известны заранее, хотя компания все же смогла удивить трейлерами некоторых свих игр. К тому же это единственная на Е3 студия, игры которой выйдут уже этой осенью, а не когда-нибудь в 2018 году.

Сначала о самом скучном. Осенью появятся VR-версии DOOM и Fallout 4. DOOM VFR — это ответвление от основной игры, где можно немного пострелять в монстров, постоянно телепортируясь по уровню. Fallout 4 VR предлагает пройти оригинальную игру от начала и до конца.

В сентябре компания Bethesda выпустит экшен Dishonored: Dead of the Outsider, который выглядит как дополнение ко второй части, но почему-то выходит в виде отдельной игры.

Заранее было известно, что анонсируют хоррор-экшен The Evil Within 2. На медиа-брифинге не показали игровой процесс, но хотя бы представили красивый трейлер, из которого, правда, мало что понятно. Зато игры выйдет в пятницу 13 октября этого года.

Наконец, основным анонсом стал шутер Wolfenstein 2: The New Colossus, о котором также было известно до показа. Действие игры происходит в альтернативной вселенной, где Германия одержала победу во Второй мировой войне. Мы играем за сопротивление и пытаемся свергнуть нацистский режим в США. Появится Wolfenstein 2: The New Colossus 27 октября 2017 года.

