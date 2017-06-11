Logitech представила коврик для мыши за сто долларов

Компания Logitech представила технологию Powerplay для тех, кому надоело, что беспроводные мыши разряжаются невовремя. Производитель встроил зарядное устройство в коврик для мыши, рассказывает The Verge .



Изображение: Logitech / theverge.com

Компания утверждает, что на создание этой технологии ушло более четырех лет исследований и разработок. Новинка сможет работать только с ПК, совместимости с Mac пока нет.

Первый коврик в линейке — Logitech G Powerplay. Площадь коврика — 275 мм x 320 мм, мышь заряжается в любой его точке. Он поступит в продажу в августе 2017 года и будет стоить от 99,99 долларов США.



Изображение: Logitech / theverge.com



Изображение: Logitech / theverge.com

Также компания анонсировала две первые совместимые с ковриком мыши — G903 и G703. Модель G903 стала скромным апгрейдом G900, она будет стоить 149,99 долларов. Мышь G703, по мнению обозревателя The Verge, практически идентична известной G403, ее цена составит 99,99 долларов. Обе новинки поступят в продажу в конце этого месяца.