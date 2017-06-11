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как тренируются иранские девушки-ниндзя

12.06.2017 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Иране среди девушек популярно изучение боевого искусства ниндзюцу — комплексной дисциплины, включающая в себя владение холодным оружием, искусство маскировки, рукопашный бой и многое другое.

Военный эксперт Юрий Лямин опубликовал в своем блоге фотографии с тренировки иранских девушек-ниндзя. На снимках можно увидеть девушек, выполняющих сложные акробатические трюки с синоби-гатанами, боевыми серпами (кама), сюрикенами и другим оружием.

как тренируются иранские девушки-ниндзя
Фото: irna.ir
как тренируются иранские девушки-ниндзя
Фото: irna.ir
как тренируются иранские девушки-ниндзя
Фото: irna.ir
как тренируются иранские девушки-ниндзя
Фото: irna.ir
как тренируются иранские девушки-ниндзя
Фото: irna.ir
как тренируются иранские девушки-ниндзя
Фото: irna.ir
как тренируются иранские девушки-ниндзя
Фото: irna.ir
 
 
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В Иране среди девушек популярно изучение боевого искусства ниндзюцу — комплексной дисциплины, включающая в себя владение холодным оружием, искусство...

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