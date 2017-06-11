как тренируются иранские девушки-ниндзя

В Иране среди девушек популярно изучение боевого искусства ниндзюцу — комплексной дисциплины, включающая в себя владение холодным оружием, искусство маскировки, рукопашный бой и многое другое.

Военный эксперт Юрий Лямин опубликовал в своем блоге фотографии с тренировки иранских девушек-ниндзя. На снимках можно увидеть девушек, выполняющих сложные акробатические трюки с синоби-гатанами, боевыми серпами (кама), сюрикенами и другим оружием.



Фото: irna.ir



Фото: irna.ir



Фото: irna.ir



Фото: irna.ir



Фото: irna.ir



Фото: irna.ir



Фото: irna.ir