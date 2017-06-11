|
как тренируются иранские девушки-ниндзя
12.06.2017 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Иране среди девушек популярно изучение боевого искусства ниндзюцу — комплексной дисциплины, включающая в себя владение холодным оружием, искусство маскировки, рукопашный бой и многое другое.
Военный эксперт Юрий Лямин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иране среди девушек популярно изучение боевого искусства ниндзюцу — комплексной дисциплины, включающая в себя владение холодным оружием, искусство...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии