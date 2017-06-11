Huawei представила смартфон Honor 9

Компания Huawei провела в Китае презентацию нового смартфона Honor 9. Устройство получило двойную камеру, флагманские характеристики и сравнительно невысокую цену.



Изображение: honor.cn

Внешне смартфон напоминает предшественника — Honor 8, а также флагман Huawei P10. Сканер отпечатков пальцев перекочевал на переднюю панель и расположился под кнопкой «Домой». На нижней грани размещен 3,5-мм аудиоразъем, разъем USB Type-C и мультимедийный динамик.

Устройство получило двойную камеру (но без наработок Leica, задействованных в Huawei P10). У камеры Honor 9 два сенсора — 20-мегапиксельный монохромный и 12-мегапиксельный цветной. Фотомодуль имеет фазовый и лазерный автофокус, двойную вспышку и поддержку записи видео в 4K. Разрешение фронтальной камеры — 8 мегапикселей.



Изображение: honor.cn



Изображение: honor.cn

По техническим характеристикам Honor 9 похож на Huawei P10. Новинка оснащена 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, восьмиядерным процессором Huawei Kirin 960 и графическим ускорителем Mali G71.

В зависимости от модификации смартфон получит 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной. Можно будет установить карту microSD объемом до 256 ГБ.

Емкость аккумулятора — 3200 мАч (есть поддержка быстрой зарядки). Устройство работает под управлением Android 7.0 Nougat, поддерживает работу двух SIM-карт с поддержкой 4G.

В продажу Honor 9 поступит уже 16 июня. В Китае цена будет начинаться от 338 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти до 440 долларов за модификацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.