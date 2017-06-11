ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei представила смартфон Honor 9

12.06.2017 14:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Huawei провела в Китае презентацию нового смартфона Honor 9. Устройство получило двойную камеру, флагманские характеристики и сравнительно невысокую цену.

Huawei представила смартфон Honor 9
Изображение: honor.cn

Внешне смартфон напоминает предшественника — Honor 8, а также флагман Huawei P10. Сканер отпечатков пальцев перекочевал на переднюю панель и расположился под кнопкой «Домой». На нижней грани размещен 3,5-мм аудиоразъем, разъем USB Type-C и мультимедийный динамик.

Устройство получило двойную камеру (но без наработок Leica, задействованных в Huawei P10). У камеры Honor 9 два сенсора — 20-мегапиксельный монохромный и 12-мегапиксельный цветной. Фотомодуль имеет фазовый и лазерный автофокус, двойную вспышку и поддержку записи видео в 4K. Разрешение фронтальной камеры — 8 мегапикселей.

Huawei представила смартфон Honor 9
Изображение: honor.cn
Huawei представила смартфон Honor 9
Изображение: honor.cn

По техническим характеристикам Honor 9 похож на Huawei P10. Новинка оснащена 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, восьмиядерным процессором Huawei Kirin 960 и графическим ускорителем Mali G71.

В зависимости от модификации смартфон получит 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной. Можно будет установить карту microSD объемом до 256 ГБ.

Емкость аккумулятора — 3200 мАч (есть поддержка быстрой зарядки). Устройство работает под управлением Android 7.0 Nougat, поддерживает работу двух SIM-карт с поддержкой 4G.

В продажу Honor 9 поступит уже 16 июня. В Китае цена будет начинаться от 338 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти до 440 долларов за модификацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Huawei провела в Китае презентацию нового смартфона Honor 9. Устройство получило двойную камеру, флагманские характеристики и сравнительно невысокую цену.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
как тренируются иранские девушки-ниндзя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика