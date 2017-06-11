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Xbox One X поступит в продажу 7 ноября по цене 39 990 рублей

12.06.2017 12:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft официально анонсировала приставку Xbox One X, которая ранее была известная под кодовым названием Project Scorpio. В продажу она поступит 7 ноября по цене $499 (США) или 39 990 рублей (Россия), сообщает InGame.

Microsoft называет Xbox One X самой мощной приставкой в истории индустрии и самой маленькой консолью семейства Xbox One.

Ядром новой системы является однокристальная платформа, изготовленная по 16-нанометровой технологии. Она включает восемь процессорных ядер с частотой 2,3 ГГц, 40 графических блоков с частотой 1172 МГц и 12 ГБ оперативной памяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с. Для установки игр предусмотрен 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 1 ТБ. Также приставка получила оптический привод 4K Blu-ray. Общая производительность системы составляет 6 терафлопс, тогда как конкурирующая PlayStation 4 Pro выдает 4,2 терафлопса.

Эксклюзивных игр для Xbox One пока представлено не было. Однако The Witcher 3, Final Fantasy XV, Resident Evil 7 и другие игры получат патчи.

 
 
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Компания Microsoft официально анонсировала приставку Xbox One X, которая ранее была известная под кодовым...

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