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Супергеройский боевик Agents of Mayham выйдет 15 августа

12.06.2017 12:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Студия Volition (авторы Saints Row) сообщила, что супергеройский боевик Agents of Mayham поступит в продажу 15 августа 2017 года в версиях для PC, Xbox One и PlayStation 4.

Действие Agents of Mayham происходит в альтернативной версии Южной Кореи. После Дьявольской ночи города мира захвачены министерствами суперзлодейской организации L.E.G.I.O.N, носящими имена семи смертных грехов. Агенты M.A.Y.H.E.M должны сорвать планы злодеев по захвату мира, поэтому им позволено делать что угодно.

В Agents of Mayham на выбор доступны 12 персонажей, однако в бой отправляться можно лишь с тремя из них. Каждый герой обладает уникальным набором способностей, гаджетов и пушек.

 
 
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Студия Volition (авторы Saints Row) сообщила, что супергеройский боевик Agents of Mayham поступит в продажу 15 августа...

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