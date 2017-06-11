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Рассекречены характеристики смартфона Google Pixel XL 2

12.06.2017 12:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Будущий флагманский смартфон Google Pixel XL 2 прописался в базе данных бенчмарка GFXBench, благодаря чему стали известны его характеристики.

Новинка получила 5,6-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1312 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 128 ГБ. Также имеются 12-мегапиксельная тыльная камера и 8-мегапиксельная дополнительная. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7.1.1, но версия для потребителей будет поставляться с Android O «из коробки». На этом подробности исчерпаны.

Рассекречены характеристики смартфона Google Pixel XL 2

Официальный анонс смартфона Google Pixel XL 2 состоится в августе или осенью. Стоимость устройства составит не менее $700, а конкурировать ему придется с Galaxy S8 и iPhone 8.

 
 
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Будущий флагманский смартфон Google Pixel XL 2 прописался в базе данных бенчмарка GFXBench, благодаря чему стали...

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