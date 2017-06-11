Анонсирован постапокалиптический шутер Metro Exodus

Студия 4A Games представила на выставке E3 2017 постапокалиптический боевик Metro Exodus по мотивам романов российского писателя Дмитрия Глуховского, сообщает InGame .

На этот раз Артему предстоит отправится в путешествие по России, пережившей ядерную войну. События начинаются сразу после финала Metro: Last Light и охватывают период продолжительностью около года. Поэтому можно будет наблюдать разные времена года.

Действие происходит на огромных открытых и нелинейных живописных уровнях Поволжья. На поверхности теперь можно дышать без противогаза. В распоряжении героя и его друзей находится паровоз «Аврора», на котором они передвигаются с целью найти новый дом на востоке страны.

Metro Exodus поступит в продажу в 2018 году на РС, PlayStation 4 и Xbox One.