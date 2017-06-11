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Анонсирован постапокалиптический шутер Metro Exodus

12.06.2017 12:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Студия 4A Games представила на выставке E3 2017 постапокалиптический боевик Metro Exodus по мотивам романов российского писателя Дмитрия Глуховского, сообщает InGame.

На этот раз Артему предстоит отправится в путешествие по России, пережившей ядерную войну. События начинаются сразу после финала Metro: Last Light и охватывают период продолжительностью около года. Поэтому можно будет наблюдать разные времена года.

Действие происходит на огромных открытых и нелинейных живописных уровнях Поволжья. На поверхности теперь можно дышать без противогаза. В распоряжении героя и его друзей находится паровоз «Аврора», на котором они передвигаются с целью найти новый дом на востоке страны.

Metro Exodus поступит в продажу в 2018 году на РС, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Студия 4A Games представила на выставке E3 2017 постапокалиптический боевик Metro Exodus по мотивам романов...

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