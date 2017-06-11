Анонсирован ужастик The Evil Within 2

Компания Bethesda анонсировала на выставке E3 2017 ужастик The Evil Within 2, сообщает InGame .

Действие The Evil Within 2 происходит в Юнионе. Это гибнущий городок, созданный в сознании Лили, которая стала Ядром системы. В нем есть как клаустрофобные зоны, знакомые игрокам по первой игре, так и не исследованные еще области. Можно свободно бродить по городу, осматривая все темные закоулки, но помните: это все-таки игра в стиле хоррор на выживание, так что ресурсы и боеприпасы в ней встречаются нечасто. Нужно быть готовым ко всему, ведь, попав в систему STEM, вы должны будете раскрыть тайны Юниона и разгадать зловещие планы «Мебиуса».

Несколько лет назад, еще до событий The Evil Within, Лили, дочь Себастьяна, погибла во время пожара. Его жена вскоре ушла от него, и вся его жизнь полетела под откос, пока он не столкнулся со зловещей корпорацией под названием «Мебиус». Три года назад Себастьяну Кастелланосу пришлось распутать цепь кошмарных убийств в психиатрической больнице «Маяк», при этом он оказался внутри ожившего кошмара, созданного в сознании маньяка.

Чудом уцелев после этих драматических событий, Себастьян остался один. Он потерял работу, волю к жизни, все. Никто не верил его рассказу о «Маяке». И три долгих года он пытался найти ответственных за инцидент в больнице, но ни одной зацепки, ни одной улики так и не обнаружил. И вот, спустя три года, Себастьяну улыбнулась удача. С ним связалась Кидман и подарила надежду. Оказалось, что Лили была жива, «Мебиус» похитил ее и использовал для создания новой системы STEM. И если Себастьян готов вернуться в ад, он получит шанс найти и спасти свою дочь. Себастьяну придется отправиться в STEM еще раз и столкнуться с невыразимым ужасом в попытке спасти свою дочь.

The Evil Within 2 выйдет 13 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.