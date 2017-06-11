Анонсирован боевик Wolfenstein II: The New Colossus

Компания Bethesda анонсировала на выставке E3 2017 боевик Wolfenstein II: The New Colossus, сообщает InGame .

События The New Colossus разворачиваются в Америке в 1961 году. Би Джей (прозванный нацистами «Жуткий Билли») посетит разные уголки страны, от разрушенного атомной бомбой Манхэттена и тихого городка Розуэлл до Нового Орлеана с его заболоченными озерами и широкими бульварами, чтобы повести армию сопротивления на борьбу с нацистами, захватившими его родину.

Чудом уцелев после расправы над нацистским генералом Черепом в финале Wolfenstein: The New Order и не успев толком оправиться от серьёзных ранений, Би Джей снова вступает в борьбу. Теперь он сражается за спасение родины вместе с командой старых друзей (среди Кэролайн, Бомбата, Сет, Макс Хасс, Фергюс или Вайат, а также беременная невеста Би Джея Аня). Вместе они должны сокрушить злобную фрау Энгель с ее нацистской армией, разжечь пламя Второй Американской революции и обеспечить светлое будущее для растущей семьи героя.

Арсенал оружия стал еще шире. В частности, появились Лазеркрафтверк» (распыляет нацистов на атомы) и «Дизелькрафтверк» (сносит сразу толпу врагов реактивным снарядом). Также главный героя обзавелся топориком.

Wolfenstein II: The New Colossus поступит в продажу 27 октября для PC, PlayStation 4 и Xbox One.