Житель американского штата Огайо Скотт Бил заснял необычное явление: во время дождя электрическая дуга осветила улицу ярким голубым светом. Запись он опубликовал на YouTube .



Изображение: Scott Beale / youtube.com

По одной из версий , на видео — шаровая молния. Однако более вероятно, что в ролике показаны секунды после короткого замыкания линии электропередачи. В пользу этого говорит и специфический звук.

«Похоже, что возникло дуговое замыкание между фазами и дуга немного „прокатилась“ по проводам, пока не сработала защита», — пояснил Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго».

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Кстати, при высоких напряжениях дуги могут принимать даже более экзотический вид.

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