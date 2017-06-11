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Картинка дня: короткое замыкание "прокатилось" по проводам
12.06.2017 16:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Житель американского штата Огайо Скотт Бил заснял необычное явление: во время дождя электрическая дуга осветила улицу ярким голубым светом. Запись он опубликовал на
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«Похоже, что возникло дуговое замыкание между фазами и дуга немного „прокатилась“ по проводам, пока не сработала защита», — пояснил Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго».
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Кстати, при высоких напряжениях дуги могут принимать даже более экзотический вид.
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Житель американского штата Огайо Скотт Бил заснял необычное явление: во время дождя электрическая дуга осветила улицу ярким голубым светом. Запись...
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