Старейший действующий корабль ВМС США после парусника USS Constitution авианосец USS Kitty Hawk водоизмещением 82 тысячи тонн будет разделан на металл, сообщает Sina. Стоимость работ оценивается в 60 миллионов долларов.



Фото: mil.news.sina.com.cn

Китайский портал отмечает, что, к сожалению, корабль не был выставлен на аукцион. Восстановление самого USS Kitty Hawk было бы нецелесообразным, а вот изучение корабля могло бы принести много полезной информации. В частности, Китай интересует конструкция паровой катапульты этого авианосца.



Фото: mil.news.sina.com.cn

Вошедший в состав флота США в 1961 году USS Kitty Hawk стал родоначальником серии из четырех кораблей, получивших прозвище «суперавианосцы». Этот корабль участвовал во многих войнах от Вьетнама до Ирака и был списан спустя две недели после своего 48-го дня рождения.



Фото: mil.news.sina.com.cn

Кстати, у самих матросов корабль получил прозвище Shitty Kitty за частые поломки из-за старости и износа оборудования.