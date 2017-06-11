EPAM попал в список самых быстрорастущих компаний по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало список самых быстрорастущих технологических компаний США. EPAM Systems — американская компания с белорусскими корнями — заняла 12-е место, попав в список в третий раз за пять лет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В рейтинг вошли ведущие публичные технические компании, показавшие стремительный рост продаж в последние три года в сочетании с прогнозируемым ростом доходов в ближайшие три-пять лет», — объясняют составители списка.

На первое место с списке аналитики поместили Grubhub — сервис доставки еды из более чем 50 тысяч американских ресторанов, их средний рост продаж за три года превысил 50%. Второе место заняла крупнейшая в мире социальная сеть Facebook (средний рост — 51%), третья строчка досталась поставщику сетевого оборудования Arista Networks (46%).

EPAM Systems разместилась на двенадцатой строчке с показателем среднего роста продаж за три года в 28%.

Также в список попали площадка для продажи и покупки стоковых фотографий Shutterstock (10-е место), разработчик CRM-системы Salesforce.com (13-е место), площадка для интернет-торговли Amazon.com (19-е место), электронная платежная система PayPal (23-е место) и Alphabet — холдинг, владеющий Google (25-е место).