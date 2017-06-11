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Новейшие китайские горные танки сфотографированы в Тибете
12.06.2017 23:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Новостной портал Sina
Особенностью боевой машины является наличие гидропневматической подвески, позволяющей существенно изменять клиренс боевой машины. Экипаж танка — три человека. Главное вооружение — 105-мм нарезная пушка. Танк оборудован продвинутой системой управления огнем с тепловизионными каналами.
«Горный» танк способен разгоняться до 80 км/ч и, возможно, оснащен автоматом заряжания. В войсках он должен заменить танки «Тип 62» (облегченная версия советского Т-54).
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Новостной портал Sina опубликовал новые снимки китайского легкого танка, адаптированного для эксплуатации в труднодоступных горных районах.
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