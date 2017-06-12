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"Человек-паук", God of War и неожиданное переиздание старого экшена: Sony показала игры 2018 года
13.06.2017 07:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На своей конференции на выставке E3 представитель Sony вышел на сцену лишь дважды — вся презентация была посвящена исключительно играм. Ролик за роликом нам показывали разные проекты, у которых есть одна общая черта, — большинство этих игр мы увидим только в 2018 году. На год текущий планов у Sony немного.
Еще на пре-шоу показали ночные гонки в Gran Turismo Sport, которая выйдет этой осенью. Если вы любите автосимуляторы, то пропускать такое событие не стоит.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Сама конференция началась с нового ролика Uncharted: The Lost Legacy, выходящего 22 августа эксклюзивно на PlayStation 4. Важно помнить, что это не полноценная новая часть в серии, а небольшое ответвление на пару часов игры.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Показали и дополнение к одной из лучших игр этого года — Horizon Zero Dawn. DLC с подзаголовком The Frozen Wilds выйдет осенью, но точной даты пока не объявили.
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Достаточно неожиданным анонсом стало улучшенное переиздание экшена Shadow of the Colossus с PlayStation 2. В игре полностью переделали графику, чтобы она неплохо смотрелась на современных консолях Sony. Если вы пропустили эту игру полтора десятка лет назад, то внесите переиздание в свой список желаемого — в Shadow of the Colossus нестандартно подошли к битве с гигантами. Чтобы победить каждого нового колосса, нужно придумывать новую тактику.
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Представили на конференции несколько минут игрового процесса зомби-экшена Days Gone, который анонсировали еще на прошлогодней E3. Игра выглядит как очередной выпуск Far Cry, только с видом от третьего лица и с толпами оживших мертвецов в кадре.
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На презентации Sony объявили приблизительное время выхода экшена God of War. Игра появится в начале 2018 года, скорее всего в феврале, как это случилось с Horizon Zero Dawn в этом году. Новое геймплейное видео демонстрирует какой-то запредельный уровень графики и много красивых батальных сцен.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Detroit: Become Human, интерактивное кино от французского геймдизайнера Дэвида Кейджа, обзавелось новым видео, в котором андроиды решили поднять бунт против людей и стали крушить все подряд на улицах. Пока что выглядит как типичная и не особо интересная история про «очеловеченных» роботов.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.На конференции также показали ролик сетевой игры из Call of Duty: WWII, посвященной Второй мировой войне. Обычно на Е3 разработчики демонстрируют какой-нибудь уровень, но в этот раз почему-то решили ограничиться одним видеороликом. Одна из битв в игре развернется в Крыму.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Многопользовательский шутер Destiny 2 обзавелся новым трейлером, который не несет новой информации, но напоминает, что игра выходит уже в сентябре. Кстати, на PlayStation 4 будет эксклюзивный контент.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.В самом конце Sony выкатила девятиминутное геймплейное видео нового «Человека-паука». Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 4 и выйдет только в 2018 году.
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На своей конференции на выставке E3 представитель Sony вышел на сцену лишь дважды — вся презентация была посвящена исключительно играм. Ролик за роликом нам...
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