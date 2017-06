На своей конференции на выставке E3 представитель Sony вышел на сцену лишь дважды — вся презентация была посвящена исключительно играм. Ролик за роликом нам показывали разные проекты, у которых есть одна общая черта, — большинство этих игр мы увидим только в 2018 году. На год текущий планов у Sony немного.

Еще на пре-шоу показали ночные гонки в Gran Turismo Sport, которая выйдет этой осенью. Если вы любите автосимуляторы, то пропускать такое событие не стоит.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Сама конференция началась с нового ролика, выходящего 22 августа эксклюзивно на PlayStation 4. Важно помнить, что это не полноценная новая часть в серии, а небольшое ответвление на пару часов игры.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Показали и дополнение к одной из лучших игр этого года —. DLC с подзаголовкомвыйдет осенью, но точной даты пока не объявили.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Достаточно неожиданным анонсом стало улучшенное переиздание экшена Shadow of the Colossus с PlayStation 2. В игре полностью переделали графику, чтобы она неплохо смотрелась на современных консолях Sony. Если вы пропустили эту игру полтора десятка лет назад, то внесите переиздание в свой список желаемого — в Shadow of the Colossus нестандартно подошли к битве с гигантами. Чтобы победить каждого нового колосса, нужно придумывать новую тактику.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Представили на конференции несколько минут игрового процесса зомби-экшена Days Gone, который анонсировали еще на прошлогодней E3. Игра выглядит как очередной выпуск Far Cry, только с видом от третьего лица и с толпами оживших мертвецов в кадре.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На презентации Sony объявили приблизительное время выхода экшена God of War. Игра появится в начале 2018 года, скорее всего в феврале, как это случилось с Horizon Zero Dawn в этом году. Новое геймплейное видео демонстрирует какой-то запредельный уровень графики и много красивых батальных сцен.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



, интерактивное кино от французского геймдизайнера Дэвида Кейджа, обзавелось новым видео, в котором андроиды решили поднять бунт против людей и стали крушить все подряд на улицах. Пока что выглядит как типичная и не особо интересная история про «очеловеченных» роботов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На конференции также показали ролик сетевой игры из, посвященной Второй мировой войне. Обычно на Е3 разработчики демонстрируют какой-нибудь уровень, но в этот раз почему-то решили ограничиться одним видеороликом. Одна из битв в игре развернется в Крыму.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Многопользовательский шутеробзавелся новым трейлером, который не несет новой информации, но напоминает, что игра выходит уже в сентябре. Кстати, на PlayStation 4 будет эксклюзивный контент.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В самом конце Sony выкатила девятиминутное геймплейное видео. Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 4 и выйдет только в 2018 году.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.