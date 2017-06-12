Пилот американского бомбардировщика снял момент перехвата cамолета российским Су-27

Портал AirForces Monthly опубликовал видео, снятое из кабины сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, во время его сопровождения российским истребителем Су-27.

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Напомним, что 9 июня во время учений Baltops истребитель Су-27 сопровождал группу самолетов, среди которых — сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R.

Rockwell В-1 В Lancer — единственный находящийся на вооружении ВВС США самолет с изменяемым стреловидным крылом. В конструкции бомбардировщика использованы композитные материалы, снижающие эффективную площадь рассеяния. Из композитов изготовлены передние горизонтальные поверхности, кромки крыла, стабилизатора и воздухозаборников, а также створки бомбоотсеков.