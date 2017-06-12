|
Ученые назвали самую "толстую" страну мира и рассказали, как полнели белорусы
13.06.2017 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследовательская группа из разных стран провела «перепись» мировой эпидемии ожирения. Ученые собрали данные о лишнем весе за 35 лет в 195 странах мира — среди них была и Беларусь. Научная работа об этом
Ученые проанализировали данные более 68,5 миллионов человек, собранные с 1980 по 2015 годы. Они сопоставили индекс массы тела с полом, возрастом, состоянием здоровья и частотой смертей.
В исследовании «ожирением» обозначали значение индекса массы тела 30 или выше, «избыточным весом» — от 25 до 30. Индекс массы тела рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. То есть если вы при росте 1,7 метров весите 71 килограмм, ваш ИМТ равен 71/(1,7×1,7)=24,6.
Как полнели белорусы
По данным исследования, в Беларуси в 2015 году лишний вес был у 43,6% мужчин старше 20 лет и 30,7% женщин этого возраста. Ожирение — у 18,4% мужчин и 27% женщин. Проблемы с весом в нашей стране отметили у 15,2% детей.
За последние 35 лет белорусы пополнели. В 1980-м году лишний вес заметили у 38,5% взрослых мужчин и 30,5% женщин, от ожирения страдали 12% мужчин и 21,5% женщин. Дети раньше тоже были стройнее — только у 10,7% наблюдался лишний вес или ожирение.
Мы стали чаще умирать по причинам, связанным с высоким индексом массы тела. В 1990-году году для Беларуси этот показатель составлял 149 смертей на сто тысяч человек для мужчин и 114,9 для женщин. В 2015 показатель вырос до 199,3 и 113,5 соответственно.
Мировой «рейтинг» лишнего веса
Всего в Беларуси лишний вес или ожирение есть у 61,9% населения. По этому показателю наша страна занимает 34-е место в мире.
Топ-5 мирового «
Среди 20 самых населенных стран мира наивысший уровень ожирения у детей зафиксирован в США, больше всего взрослых с ожирением живет в Египте. Чаще всего от болезней, связанных с лишним весом, умирали в России, реже всего — в Демократической республике Конго.
По данным исследователей, во всем мире в 2015 году от ожирения страдало 107,7 миллионов детей и 603,7 миллионов взрослых. Во многих странах темпы роста детского ожирения превысили скорость этого процесса у взрослых.
Высокий индекс массы тела был связан со смертью четырех миллионов человек, 40% из них не болело ожирением. Более двух третей смертей, связанных с высоким ИМТ, были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследовательская группа из разных стран провела «перепись» мировой эпидемии ожирения. Ученые собрали данные о лишнем весе за 35 лет в 195 странах мира — среди...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии