Исследовательская группа из разных стран провела «перепись» мировой эпидемии ожирения. Ученые собрали данные о лишнем весе за 35 лет в 195 странах мира — среди них была и Беларусь. Научная работа об этом опубликована в журнале New England Journal of Medicine.



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Ученые проанализировали данные более 68,5 миллионов человек, собранные с 1980 по 2015 годы. Они сопоставили индекс массы тела с полом, возрастом, состоянием здоровья и частотой смертей.

В исследовании «ожирением» обозначали значение индекса массы тела 30 или выше, «избыточным весом» — от 25 до 30. Индекс массы тела рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. То есть если вы при росте 1,7 метров весите 71 килограмм, ваш ИМТ равен 71/(1,7×1,7)=24,6.

Как полнели белорусы

По данным исследования, в Беларуси в 2015 году лишний вес был у 43,6% мужчин старше 20 лет и 30,7% женщин этого возраста. Ожирение — у 18,4% мужчин и 27% женщин. Проблемы с весом в нашей стране отметили у 15,2% детей.

За последние 35 лет белорусы пополнели. В 1980-м году лишний вес заметили у 38,5% взрослых мужчин и 30,5% женщин, от ожирения страдали 12% мужчин и 21,5% женщин. Дети раньше тоже были стройнее — только у 10,7% наблюдался лишний вес или ожирение.

Мы стали чаще умирать по причинам, связанным с высоким индексом массы тела. В 1990-году году для Беларуси этот показатель составлял 149 смертей на сто тысяч человек для мужчин и 114,9 для женщин. В 2015 показатель вырос до 199,3 и 113,5 соответственно.

Мировой «рейтинг» лишнего веса

Всего в Беларуси лишний вес или ожирение есть у 61,9% населения. По этому показателю наша страна занимает 34-е место в мире.

Топ-5 мирового « рейтинга » лишнего веса выглядит так: Американское Самоа (у 89,1% жителей — лишний вес или ожирение), Тонга (84,3%), Кувейт (79%), Самоа (77,4%), Катар (76,1%). Реже всего лишний вес замечали у жителей Бурунди (6,3%), Эритреи (8,5%), Северной Кореи (9,1%), Восточного Тимора (11,3%) и Мадагаскара (12,5%).



Мировая карта распространенности лишнего веса. Чем теплее цвет — тем выше процент населения с лишним весом или ожирением. Изображение: ghdx.healthdata.org

Среди 20 самых населенных стран мира наивысший уровень ожирения у детей зафиксирован в США, больше всего взрослых с ожирением живет в Египте. Чаще всего от болезней, связанных с лишним весом, умирали в России, реже всего — в Демократической республике Конго.

По данным исследователей, во всем мире в 2015 году от ожирения страдало 107,7 миллионов детей и 603,7 миллионов взрослых. Во многих странах темпы роста детского ожирения превысили скорость этого процесса у взрослых.

Высокий индекс массы тела был связан со смертью четырех миллионов человек, 40% из них не болело ожирением. Более двух третей смертей, связанных с высоким ИМТ, были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.