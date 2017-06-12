российские хакеры могут отключить американские города от электричества

Российские хакеры получили доступ к энергосистеме США и могут отключать электричество в городах. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Dragos.



Фото: National Geographic Channel

По данным аналитиков Dragos, доступ к энергосистеме получили те же хакеры, которые якобы устроили энергетический коллапс в Украине, они же были замешаны в предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Сообщается, что, помимо электросетей, российские хакеры проникли и в другие объекты коммунальной инфраструктуры.

Предполагаемое проникновение хакеров в энергосистему в Dragos назвали «кульминацией десятилетней истории нападений», заявив, что она «изменит правила игры», пишет TJournal.

Департамент внутренней безопасности, курирующий работу критической инфраструктуры, не стал комментировать доклад киберспециалистов. Собеседники в энергетическом секторе подтвердили, что вредоносные программы являются поводом для беспокойства, но их сотрудники делают все необходимое для защиты.