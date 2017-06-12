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российские хакеры могут отключить американские города от электричества

13.06.2017 10:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российские хакеры получили доступ к энергосистеме США и могут отключать электричество в городах. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Dragos.

российские хакеры могут отключить американские города от электричества
Фото: National Geographic Channel

По данным аналитиков Dragos, доступ к энергосистеме получили те же хакеры, которые якобы устроили энергетический коллапс в Украине, они же были замешаны в предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Сообщается, что, помимо электросетей, российские хакеры проникли и в другие объекты коммунальной инфраструктуры.

Предполагаемое проникновение хакеров в энергосистему в Dragos назвали «кульминацией десятилетней истории нападений», заявив, что она «изменит правила игры», пишет TJournal.

Департамент внутренней безопасности, курирующий работу критической инфраструктуры, не стал комментировать доклад киберспециалистов. Собеседники в энергетическом секторе подтвердили, что вредоносные программы являются поводом для беспокойства, но их сотрудники делают все необходимое для защиты.

 
 
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Российские хакеры получили доступ к энергосистеме США и могут отключать электричество в городах. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на исследование...

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