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На авиашоу разбился легендарный истребитель Второй мировой войны

13.06.2017 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время воскресного авиашоу во Франции разбился истребитель «Супермарин Спитфайр», построенный еще во время Второй мировой войны, сообщает Globalnews.

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Причиной аварии могла стать узкая колея шасси, которая вместе с тяжелым двигателем самолета делает «Спитфайр» склонным к перевороту через нос, особенно на неровных грунтовых аэродромах.

Судя по видео, пилот резко дал газ, поднял хвост от земли, и истребитель чиркнул винтом по земле. В результате аварии были сломаны винт и плоскость крыла, помяты фонарь кабины и вертикальное оперение.

Никто в результате инцидента серьезно не пострадал: пилот получил пару ушибов, а одну из зрительниц легко зацепило осколками воздушного винта.

«Супермарин Спитфайр» оказался настолько удачным истребителем, что прослужил до середины 1950-х годов. До наших дней сохранилось не более 50 таких самолетов, пригодных к полетам.

 
 
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Во время воскресного авиашоу во Франции разбился истребитель «Супермарин Спитфайр», построенный еще во время Второй мировой войны, сообщает Globalnews.

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