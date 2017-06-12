На авиашоу разбился легендарный истребитель Второй мировой войны

Во время воскресного авиашоу во Франции разбился истребитель «Супермарин Спитфайр», построенный еще во время Второй мировой войны, сообщает Globalnews.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Причиной аварии могла стать узкая колея шасси, которая вместе с тяжелым двигателем самолета делает «Спитфайр» склонным к перевороту через нос, особенно на неровных грунтовых аэродромах.

Судя по видео, пилот резко дал газ, поднял хвост от земли, и истребитель чиркнул винтом по земле. В результате аварии были сломаны винт и плоскость крыла, помяты фонарь кабины и вертикальное оперение.

Никто в результате инцидента серьезно не пострадал: пилот получил пару ушибов, а одну из зрительниц легко зацепило осколками воздушного винта.

«Супермарин Спитфайр» оказался настолько удачным истребителем, что прослужил до середины 1950-х годов. До наших дней сохранилось не более 50 таких самолетов, пригодных к полетам.