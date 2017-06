Турнир по лазертагу прошел в рамках весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады

последний игровой уик-энд весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады при поддержке Клуба Laserwar.by прошел турнир по лазертагу. Площадкой для военно-спортивной игры стала база «Гонолес» под Заславлем. За звание лучших боролись команды компаний EPAM, IBA, Creacept, ISsoft.



Единственный турнир ИТ-Спартакиады, который проходит на открытой площадке, символично стартовал в первые выходные лета. Лес, свежий воздух, солнечная погода – все предвещало насыщенный яркими эмоциями день. Без лишних слов предлагаем вам окунуться в атмосферу турнира, посмотрев наш полевой фоторепортаж!





































Поздравляем победителей!



1 место – EPAM











2 меcто – ISsoft











3 место – IBA











Лучшим игроком турнира второй год подряд была признана представительница EPAM Виолетта Карпушенко.



– В компании EPAM достаточно много любителей лазертага, хватит на две-три команды. Так получилось, что к соревнованиям мы готовились немного другим составом, в последний момент к нам присоединилось два новых игрока, поэтому сыгрываться пришлось буквально на площадке, – рассказала «Дневнику 14 ИТ-Спартакиады» Виолетта Карпушенко. – Возможно, поэтому слегка расслабились и проиграли ISsoft в первом туре. Зато затем собрались, обсудили дальнейшую тактику и решили не расслабляться больше ни на минуту. Мне кажется, что многие ребята были достойны титула лучшего игрока, все достойно сражались и выкладывались на сто процентов, поэтому победа в личном зачете была для меня сюрпризом. В целом, впечатления от сегодняшнего турнира остались самые приятные – хорошая погода, отличная кампания и много знакомых ребят, с которыми всегда интересно встретиться и поиграть!



