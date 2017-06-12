как выглядит беспилотник-шпион из КНДР

В Южной Корее нашли неопознанный беспилотник. Предположительно, это дрон из КНДР, который следил за американской противоракетной системой THAAD, но не смог вернуться домой. Об этом рассказывает The Wall Street Journal .



Это устройство нашли 9 июня 2017 года в южнокорейском уезде Сонджу. Изображение: Министерство национальной обороны Республики Корея / wsj.com

Летательный аппарат без опознавательных знаков обнаружили на поле для гольфа в уезде Сонджу примерно в 270 километрах от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи.

Размах крыльев устройства — около 2,5 метра. На нем была установлена камера Sony и накопитель на 64 гигабайта. Среди сотен снимков обнаружилось около десяти фотографий местности, где размещен противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD.

Представители Министерства национальной обороны Кореи утверждают, что беспилотник прилетел из КНДР, чтобы наблюдать за системой ПРО.

Найденное устройство по размеру и внешнему виду оказалось похоже на беспилотник, который упал на южнокорейском острове Пэннёндо в 2014 году. Тогда инцидент произошел недалеко от границы с КНДР и устройство тоже приняли за шпионское.



Беспилотник, найденный в 2014 году. Изображение: Yonhap News

Напомним , США приступили к развертыванию систем ПРО THAAD в Южной Корее в марте этого года в ответ на «продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи». Американское командование тогда отметило, что комплексы THAAD выполняют только оборонные задачи и не представляют угрозы для других стран.

THAAD созданы, чтобы перехватывать и уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в атмосфере и за ее пределами. Система имеет дальность действия до 200 км и высоты в 150 км.