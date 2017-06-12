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Первый смартфон Samsung с двойной камерой показался на пресс-рендерах

13.06.2017 13:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон Samsung Galaxy C10 показался на качественных пресс-рендерах незадолго до официального анонса. Устройство примечательно тем, что является первым аппаратом компании с двойной камерой.

Также гаджет может похвастаться сканером отпечатков пальцев и отдельной аппаратной кнопкой для вызова персонального помощника Bixby.

Первый смартфон Samsung с двойной камерой показался на пресс-рендерах

Galaxy C10 приписывают 6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, сдвоенную 13-мегапиксельную тыльную камеру и 16-мегапиксельную дополнительную. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч.

Первый смартфон Samsung с двойной камерой показался на пресс-рендерах

Стоимость смартфона Samsung Galaxy C10 составит ориентировочно $515.

 
 
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Смартфон Samsung Galaxy C10 показался на качественных пресс-рендерах незадолго до официального анонса....

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