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Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13 оснащен стереодинамиками AKG и дактилоскопом

13.06.2017 13:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Xiaomi представила обновленный ноутбук Mi Notebook Air 13. Новая версия стала мощнее, обзавелась стереодинамиками AKG и сканером отпечатков пальцев.

Новинка располагает 13-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Базовая версия оснащается процессором Intel Core i5-7200U, тогда как старшая модель получила Core i7-7500U. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а за графику отвечает видеокарта GeForce MX150 (мобильная версия GeForce GT 1030).

Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13 оснащен стереодинамиками AKG и дактилоскопом

Также устройство имеет твердотельным накопитель емкостью 128/256 ГБ, порты USB 3.0 (x2), USB-C и HDMI. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 40 Вт*ч. Габариты ноутбука равны 309,6 х 210,9 х 14,8 мм при массе 1,28 кг.

Стоимость Xiaomi Mi Notebook Air 13 в минимальной конфигурации составляет $735, в максимальной - $880.

 
 
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Компания Xiaomi представила обновленный ноутбук Mi Notebook Air 13. Новая версия стала мощнее, обзавелась...

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